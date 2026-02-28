«Hay muchas señales» de que el líder supremo iraní murió en los ataques

Tal Shalev, CNN

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró en la noche de este sábado (hora Medio Oriente) que “hay muchas señales” de que el líder supremo de Irán, Alí Jamenei, “ya no está con nosotros”, aunque no llegó a afirmar definitivamente su muerte.

“Hay muchas señales de que este tirano ya no está con nosotros”, declaró Netanyahu, al añadir que Israel había destruido su complejo.

Mientras tanto, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baghaei, declaró a ABC News que el presidente y el líder supremo de Irán están sanos y salvos.

El sistema de gobierno iraní está funcionando, afirmó Baghaei.

Sin embargo, Irán no ha publicado ningún video de Jamenei desde que comenzaron los ataques el sábado por la mañana.

CNN informó previamente que Jamenei fue uno de los objetivos de la primera salva de ataques contra Irán, junto con otros altos líderes, pero fuentes israelíes afirmaron que no había confirmación de su muerte.

Netanyahu también afirmó que la operación contra Irán requiere “paciencia” y que la misma “durará tanto como sea necesario”.

“Esta guerra conducirá a una paz verdadera”, prometió Netanyahu en su declaración.

Según la Oficina del Primer Ministro, Netanyahu habló por teléfono con el presidente estadounidense, Donald Trump, esta mañana.

