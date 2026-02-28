Colocan primera piedra de la Clínica Veterinaria Municipal en San Miguel Centro

El alcalde de San Miguel, Alex Torres, colocó la primera piedra de lo que será la Clínica Veterinaria Municipal, un proyecto que, según la comuna, marca un precedente en la atención y protección de animales de compañía en el municipio.

La obra, que representa una inversión superior a los $518 mil, forma parte de los compromisos establecidos en el plan de gobierno municipal y busca ampliar los servicios públicos orientados al bienestar animal, reconociendo a las mascotas como parte del núcleo familiar.

Durante el acto simbólico, el edil explicó que la clínica no se limitará a consultas básicas, sino que contará con quirófano, área de rayos X, hospitalización y servicios veterinarios especializados. Además, dispondrá de espacios adecuados para el rescate y cuidado de animales en situación vulnerable.

La administración municipal indicó que el objetivo es brindar atención accesible, estableciendo costos simbólicos destinados exclusivamente a garantizar la sostenibilidad operativa del centro, incluyendo la compra de medicamentos, insumos y la ampliación progresiva de la cobertura.

Campañas en distritos y política de bienestar animal

El alcalde también anunció la continuidad de campañas de esterilización, vacunación y jornadas veterinarias en los distritos de Moncagua, Quelepa, Uluazapa, Chirilagua y Comacarán, como parte de una estrategia integral que busca fortalecer la cultura de protección y tenencia responsable.

Asimismo, reiteró que la municipalidad mantendrá una postura firme contra el maltrato animal, asegurando que los casos denunciados serán atendidos conforme a la normativa vigente.

Con el inicio de esta construcción, la comuna apuesta por consolidar un modelo de gestión que amplía los servicios municipales y promueve el respeto hacia los animales, incorporando el bienestar animal dentro de las políticas públicas locales.