Grupo Bimbo inaugura NOVABES y refuerza su apuesta por la inversión y el desarrollo en El Salvador, consolidándolo como eje productivo en Centroamérica

Grupo Bimbo anunció la inauguración oficial de NOVABES, su nueva panadería ubicada en el municipio de Apopa, El Salvador, un proyecto estratégico que fortalece su plataforma productiva en Centroamérica y reafirma su compromiso de largo plazo con el desarrollo económico, social y ambiental del país.

Con más de tres décadas de presencia en El Salvador, Grupo Bimbo continúa avanzando en su visión de crecimiento sostenible en la región. La puesta en marcha de NOVABES amplía la capacidad de abastecimiento para las categorías de panificados, panquelería y tortillas, y consolida al país como un eje clave dentro de la red regional de operaciones de la compañía.

La nueva planta integra áreas de producción, almacenamiento de materias primas, logística, un Centro de Distribución de más de 4.000 m2 y un edificio administrativo, diseñados bajo altos estándares de calidad, seguridad y eficiencia operativa. La operación iniciará con la elaboración de productos como pastelería, panquelería y tortillas empleando tecnología de última generación, orientada a atender la creciente demanda regional.

NOVABES es, además, la primera panadería de Grupo Bimbo en operar bajo el régimen de Zona Franca de alimentos en El Salvador, un hito que fortalece la competitividad logística del país y facilita el acceso a nuevos mercados en Centroamérica. La inauguración de esta planta representa una apuesta clara por el desarrollo regional. Su construcción y puesta en marcha han impulsado la generación de empleo formal y el desarrollo de capacidades locales, así como la participación de proveedores y servicios del entorno, contribuyendo a la dinamización económica de la zona.

En línea con su propósito, NOVABES fue concebida bajo criterios de eficiencia energética, uso responsable de los recursos y cumplimiento de estándares ambientales alineados con la estrategia global de sustentabilidad de Grupo Bimbo. NOVABES incorpora prácticas orientadas a una operación más eficiente y responsable, integrando innovación industrial y visión de largo plazo en cada etapa de su funcionamiento.

El Secretario de Comercio e Inversiones de El Salvador Miguel Kattán, mencionó: “Desde la Secretaría de Comercio e Inversiones reconocemos y valoramos profundamente la confianza que el Grupo Bimbo ha depositado en El Salvador al materializar esta importante inversión. Este proyecto refleja el nuevo clima de inversión que el país está consolidando bajo el liderazgo del Gobierno del Presidente Nayib Bukele, y representa un avance significativo en nuestra visión de posicionar a El Salvador como un hub logístico y productivo para Centroamérica y la región. Iniciativas como NOVABES confirman que cuando el sector público y el sector privado trabajan de manera articulada, es posible atraer inversiones de alto impacto que generan empleo, fortalecen nuestra capacidad industrial y dinamizan la economía nacional”.

Por su parte, la Ministra de Economía, María Luisa Hayem comentó: “Gracias a Grupo Bimbo por su confianza en El Salvador y su gente, por ser fuente de oportunidades y ser parte de la transformación por la que hoy atraviesa El Salvador.”

Luis Rodríguez, Director Ejecutivo de OPAMSS, destacó: “Proyectos como este confirman que el sector público y el privado están avanzando hacia el mismo objetivo: ordenar el territorio y generar competitividad e inversión productiva. Al estar ubicada en Apopa, San Salvador Oeste, esta planta está en el centro del principal nodo logístico de uso industrial de El Salvador. Gracias a la seguridad y las grandes inversiones públicas, cuenta con una ubicación privilegiada en el corredor logístico del Área Metropolitana de San Salvador, conectividad al resto del país y la oportunidad de vincularse comercialmente de forma directa con Guatemala y Honduras, y así a nuevos mercados en el resto de la región.”

Así mismo, Sebastián Reynoso, Director General de Bimbo Región Latin Centro, señaló: “La inauguración de NOVABES es una muestra de nuestra confianza en El Salvador y de nuestra visión de crecimiento de largo plazo en Centroamérica. Esta planta fortalece nuestra capacidad productiva regional y nos permite seguir generando valor económico, social y ambiental, siempre guiados por nuestro propósito de Alimentar un Mundo Mejor”.

La inauguración de NOVABES marca un nuevo capítulo en la historia de Grupo Bimbo en El Salvador y refleja su compromiso con el desarrollo industrial sostenible de la región.