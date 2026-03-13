Mbappé ya golpea balón y apura su vuelta

Madrid, 13 mar (EFE).- El delantero francés Kylian Mbappé publicó un vídeo en sus redes sociales del entrenamiento que completó el viernes, mostrando su mejoría del esguince en la rodilla que le obligó a parar, completando trabajo de campo y golpeando el balón con potencia a portería, apurando su regreso el próximo martes para el duelo europeo ante el Manchester City.

El optimismo del técnico Álvaro Arbeloa en rueda de prensa, cuando se mostró confiado de que el partido en LaLiga ante el Elche del sábado sea el último que se pierda Mbappé, lo confirmó el jugador con una publicación.

Trabajando sobre el césped, al margen del grupo en la mañana del viernes, cuando los minutos de puertas abiertas a los medios de comunicación ya habían finalizado, Mbappé mostró como ya realiza series de resistencia con balón y golpeo a portería. Publicó varios remates a gol, con una clara mejoría en la rodilla izquierda en la que sufre un esguince desde el 7 de diciembre.

«Mbappé está cada día mejor. No va a estar para mañana pero confiamos en que esté para viajar a Mánchester», aseguró Arbeloa en rueda de prensa antes de ver a su jugador progresar en un nuevo entrenamiento.

El siguiente paso de Mbappé, que tan sólo ha podido participar en 9 de los 17 encuentros del Real Madrid en 2026 y el del Elche será el quinto consecutivo del que se ausente, será volver a entrenar en solitario el sábado y regresar a la dinámica de grupo en el entrenamiento del domingo en la ciudad deportiva de Valdebebas. Será el momento en el que se decidirá si está en condiciones para entrar en la convocatoria y volar a Mánchester. EFE

rmm/arh

(c) Agencia EFE