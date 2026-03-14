Cuba confirma conversaciones con Estados Unidos y espera posible visita del FBI

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó que funcionarios cubanos han sostenido conversaciones recientes con representantes del Gobierno de Estados Unidos, con el objetivo de abordar diferencias bilaterales y explorar posibles espacios de cooperación entre ambos países.

Según explicó el mandatario durante una reunión con altos funcionarios transmitida por medios estatales, estos contactos se realizan bajo la dirección del líder histórico de la revolución, Raúl Castro, y con la participación de las principales estructuras del Partido, el Estado y el Gobierno cubano.

Díaz-Canel señaló que los intercambios buscan encontrar soluciones mediante el diálogo a los desacuerdos existentes, además de evaluar áreas de cooperación que contribuyan a la seguridad y estabilidad tanto de Cuba como de Estados Unidos, así como de la región de América Latina y el Caribe.

El presidente también anunció que Cuba espera una posible visita de investigadores de la Federal Bureau of Investigation (FBI) para colaborar en la investigación de un incidente ocurrido con una lancha rápida procedente de Florida, en el que murieron cinco personas.

El anuncio ocurre en medio de nuevas tensiones diplomáticas, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, mencionara previamente la existencia de contactos con La Habana y pidiera avanzar hacia un acuerdo, mientras el Gobierno cubano insiste en mantener el diálogo sobre la base del respeto mutuo y la soberanía de ambos países.