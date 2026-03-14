Calor intenso con temperaturas de hasta 40° para este sábado

El clima para este sábado 14 y domingo 15 de marzo estará marcado por temperaturas elevadas y probabilidad de lluvias en distintas zonas de El Salvador.

De acuerdo con el pronóstico, las temperaturas podrían alcanzar hasta los 40 °C, generando un ambiente caluroso durante gran parte del día, especialmente en sectores del interior del país.

Para la tarde y noche, se prevé la presencia de lluvias en zonas del norte, centro y occidente, por lo que se recomienda precaución a la población ante posibles cambios repentinos en las condiciones del clima.

Las autoridades también advierten que en la costa se mantiene oleaje más rápido y alto de lo normal, por lo que quienes visiten playas deben extremar precauciones.

Ante estas condiciones, se recomienda hidratarse constantemente, evitar la exposición prolongada al sol y seguir las indicaciones de las autoridades.