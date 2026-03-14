El Salvador será sede de competencia internacional de aguas abiertas Oceanman

El Salvador será sede de una etapa del circuito internacional Oceanman, una serie de competiciones de natación en aguas abiertas que se realizan en distintos destinos del mundo y que ponen a prueba la resistencia, técnica y preparación física de los atletas.

Durante tres días, el lago de origen volcánico será el escenario donde nadadores profesionales y aficionados participarán en cinco categorías con diferentes distancias y niveles de exigencia.

La prueba principal será Oceanman (10 kilómetros), considerada la competencia de mayor resistencia del evento. También se desarrollarán las categorías Half Oceanman (5 kilómetros) y Sprint (2 kilómetros), dirigidas a nadadores con distintos niveles de experiencia.

El torneo incluirá además la modalidad Ocean Teams, que se disputa en formato de relevos por equipos, y Ocean Kids, una categoría orientada a niños para fomentar la práctica de la natación desde edades tempranas.

Las inscripciones para participar en el evento están disponibles en línea a través del sitio oficial del circuito. La edición que se realizará en El Salvador también será clasificatoria para la final mundial de Oceanman, lo que atraerá a competidores de diferentes países.