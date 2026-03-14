Incendio es controlado en centro comercial de la Zona Rosa de San Salvador

Elementos del Cuerpo de Bomberos de El Salvador se movilizaron hacia el Bambú City Center, ubicado en la colonia San Benito, en San Salvador, tras recibirse un reporte de incendio en el sector.

De acuerdo con la institución, el personal operativo ejecutó maniobras para confinar el fuego y evitar su propagación dentro de las instalaciones del centro comercial.

Posteriormente, los bomberos realizaron una inspección técnica en el interior del edificio, con el objetivo de verificar las áreas afectadas y descartar la presencia de focos aislados.

Las autoridades también llevaron a cabo una revisión preventiva para evitar una posible reignición, mientras se evaluaban las condiciones de seguridad en el lugar.

Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas, mientras continúan las verificaciones en el área afectada.