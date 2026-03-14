Laura Pausini rinde homenaje a Shakira reviviendo «Antología»

La cantante italiana Laura Pausini lanzó su nuevo álbum Io Canto 2, un proyecto de versiones que continúa la propuesta iniciada con su disco Io Canto publicado en 2006.

El nuevo trabajo reúne interpretaciones de clásicos del pop en español que han marcado la historia musical en el mundo hispanohablante, con una propuesta que busca darles una perspectiva renovada.

Entre las canciones incluidas destaca una versión del tema Antología, uno de los éxitos más reconocidos de la artista colombiana Shakira, considerado un clásico de la música latina desde su lanzamiento en los años noventa.

El álbum recopila composiciones emblemáticas de España y América Latina que han influido en la carrera de Pausini y que, según la artista, forman parte de la banda sonora de su vida.

El lanzamiento del disco también marca el inicio de una gira mundial, que incluirá presentaciones en varios países y que pasará por Colombia en abril de 2026.