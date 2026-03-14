Un fallecido y al menos una persona lesionada tras incendio en centro comercial de la Zona Rosa

Un incendio registrado en el Bambú City Center, ubicado en la colonia San Benito de San Salvador, dejó como saldo una persona fallecida y otra más lesionada, de acuerdo a autoridades oficiales. La víctima fue identificada como Carlos Douglas Aguilar Martínez y aunque fue trasladado de emergencia a un hospital fallecido debido a la gravedad de las lesiones.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de El Salvador se movilizaron al lugar para controlar el fuego y ejecutar maniobras que permitieran evitar su propagación dentro del centro comercial.

Durante las labores de emergencia, los equipos de rescate realizaron la búsqueda de personas que se encontraban en el interior del inmueble afectado por el humo.

Tras controlar la situación, los bomberos realizaron una inspección técnica en el edificio para descartar focos aislados o una posible reignición, mientras continúan las verificaciones en el área afectada.