El Centro Histórico recibe torneo 3×3 respaldado por la NBA

El Centro Histórico de San Salvador será escenario del Michelob Ultra Courtside Experience, un torneo oficial de baloncesto 3×3 que reune equipos masculinos y femeninos en la Plaza Gerardo Barrios.

El evento, respaldado por la Federación Salvadoreña de Baloncesto y con el apoyo de la National Basketball Association, contó con la participación de 16 equipos que compitieron en canchas instaladas con medidas reglamentarias en pleno corazón de la capital.

Este sábado el Centro Histórico de San Salvador es la sede del Michelob Ultra Courtside Experience, un torneo 3×3 de basketball respaldado por la NBA. El evento reune a 16 equipos femeninos y masculinos, ofreciendo al campeón un viaje para ver un partido oficial de la NBA pic.twitter.com/GwuwhsVMaQ — El Metropolitano (@ElMetroDigital) March 14, 2026

El equipo campeón obtendrá como premio un viaje a Estados Unidos para asistir a un partido oficial de la NBA, como parte de esta iniciativa impulsada por la marca patrocinadora.

Autoridades y organizadores destacaron que la actividad busca acercar la experiencia del baloncesto profesional a los aficionados salvadoreños, además de dinamizar el Centro Histórico como espacio para eventos deportivos y familiares.