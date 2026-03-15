Cuatro fallecidos tras accidente de camión en autopista de Guatemala

Un grave accidente de tránsito ocurrido en Guatemala dejó al menos cuatro personas fallecidas y varios lesionados, según reportes preliminares de medios locales.

El siniestro se registró en el kilómetro 54 de la autopista Palín–Escuintla, donde un camión perdió el control mientras circulaba por la vía.

De acuerdo con la información disponible, el conductor del vehículo pesado se desplazaba a excesiva velocidad, lo que habría provocado que invadiera el carril contrario y ocasionara un violento choque con otros vehículos.

Un video difundido en redes sociales muestra el momento del accidente, evidenciando la magnitud del impacto ocurrido en esta importante carretera del país.