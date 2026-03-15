Cancelan la Finalissima entre España y Argentina por falta de acuerdo entre federaciones

La UEFA anunció oficialmente la cancelación de la Finalissima que debía enfrentar a las selecciones de España y Argentina.

El encuentro estaba programado para disputarse el 27 de marzo en Catar, pero finalmente no se llevará a cabo luego de que las federaciones de ambos países no lograran llegar a un acuerdo para su realización.

En un comunicado, el organismo europeo explicó que el partido ya había enfrentado dificultades tras su suspensión inicial debido a problemas geopolíticos en Medio Oriente, lo que obligó a replantear su organización.

Según detalló la UEFA, durante las conversaciones posteriores surgieron complicaciones y desacuerdos tanto del lado argentino como del español, lo que terminó por impedir que se concretara el evento.

La Finalissima es un torneo que enfrenta al campeón de la Eurocopa con el ganador de la Copa América, por lo que el duelo entre España y Argentina generaba gran expectativa entre los aficionados al fútbol.