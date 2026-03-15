Más de 200 nadadores participan en la 60.ª edición del “Paso del Hombre” en La Libertad

Más de 200 nadadores participan este domingo en la 60.ª edición de la prueba de resistencia acuática “Paso del Hombre”, un evento tradicional organizado por la Cruz Roja Salvadoreña en la costa de La Libertad.

La competencia inició en el malecón del Puerto de La Libertad, desde donde los participantes se lanzaron al mar para recorrer 21 kilómetros en aguas abiertas hasta llegar a la Playa El Majahual, punto final de la travesía.

De acuerdo con los organizadores, en esta edición más de 230 nadadores forman parte de la competencia, la cual busca evaluar la resistencia física, disciplina y capacidad de los guardavidas que estarán a cargo durante la próxima temporada vacacional.

Durante el recorrido, guardavidas y equipos de rescate acompañan a los competidores para brindar apoyo y garantizar la seguridad en el mar.

Este año, la prueba representa un reto aún mayor debido al oleaje fuerte registrado en la costa, condiciones que ponen a prueba la resistencia física y mental de los participantes en una de las competencias acuáticas más exigentes del país.