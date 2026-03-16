Detienen a hombres por conducción peligrosa

La Policía Nacional Civil (PNC), informó sobre la captura de dos conductores quienes presuntamente estaban detrás del volante bajo efectos de alcohol, poniendo en riesgo sus vidas y la de los salvadoreño.

Entre los capturados están:

Sergio Osmín Gutiérrez Soriano, de 24 años, conducía una mototaxi con 250° de alcohol, cuando chocó con un camión, un hombre murió y 4 personas más resultaron lesionadas en Chapeltique, San Miguel.

Nery Osvaldo González Juárez, de 42 años, ocasionó un accidente con daños materiales en Chalchuapa, Santa Ana Oeste, mientras conducía un vehículo con 336° de alcohol.