Ministro Villatoro reafirma ofensiva contra pandillas tras captura de presunto miembro de la MS-13

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura en flagrancia de Mártir Bladimir Rodríguez Guardado, señalado como integrante de la estructura criminal MS-13, durante un operativo desarrollado por la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (PNC).

Según detalló el funcionario en su cuenta oficial en X, el detenido será procesado por los delitos de agrupaciones ilícitas y tráfico ilícito. En el procedimiento se incautaron ocho kilogramos de cocaína, balanzas electrónicas, un triturador o molinillo, una pipa, un vehículo, un teléfono celular y dinero en efectivo.

“Si aún no lo han entendido, se los reiteramos, el negocio de las drogas y las pandillas solo lleva a dos destinos: la cárcel o la muerte”, expresó Villatoro, al tiempo que advirtió que el Gobierno continuará persiguiendo a quienes “venden veneno” en el país.

Contexto de la política de seguridad

La captura se enmarca en la estrategia de seguridad impulsada por el presidente Nayib Bukele, que desde marzo de 2022 mantiene vigente un régimen de excepción orientado a desarticular estructuras de pandillas y reducir los índices de homicidios.

Bajo esta política, las autoridades reportan miles de capturas de presuntos miembros o colaboradores de grupos como la MS-13 y Barrio 18, además de la incautación constante de drogas y armas. El Gobierno sostiene que estas medidas han permitido convertir a El Salvador en uno de los países con menores tasas de homicidios en la región, aunque organizaciones nacionales e internacionales han señalado preocupaciones sobre garantías procesales y derechos humanos.

Con este nuevo operativo, el Ministerio de Justicia y Seguridad reafirma su mensaje de “cero tolerancia” contra las estructuras criminales y el narcotráfico, en una línea discursiva que insiste en que no habrá espacio para remanentes de pandillas en el país.

