El Papa llama a frenar la violencia en Medio Oriente y Asia: “Que la diplomacia recupere su papel”

Por Liset Orellana, Corresponsal de Prensa en EE.UU

En medio de la creciente tensión global tras los ataques en Irán y los nuevos focos de enfrentamiento en Asia, el papa León XIV utilizó su cuenta oficial en X para lanzar un enérgico llamado a la paz y a la responsabilidad moral de los actores involucrados en los conflictos.

En una serie de publicaciones difundidas en las últimas horas, el pontífice expresó su profunda preocupación por la escalada bélica tanto en Oriente Medio como en la frontera entre Pakistán y Afganistán.

“En estos días llegan además noticias preocupantes de enfrentamientos entre Pakistán y Afganistán. Elevo mi súplica por un urgente retorno al diálogo. #RecemosJuntos para que prevalezca la concordia en todos los conflictos del mundo. Solo la paz, don de Dios, puede sanar las heridas entre los pueblos”, escribió el Santo Padre.

Preocupación por Oriente Medio e Irán

El Papa también se refirió directamente a la situación en Oriente Medio y en Irán, donde la tensión ha escalado tras los recientes ataques militares y la muerte del ayatolá que lideraba la República Islámica.

“Sigo con profunda preocupación lo que está sucediendo en Oriente Medio y en Irán en estas horas dramáticas. La estabilidad y la paz no se construyen con amenazas mutuas, ni con armas, que siembran destrucción, dolor y muerte, sino solo a través de un diálogo razonable, auténtico y responsable”, publicó.

El mensaje adquiere especial relevancia en un contexto internacional marcado por represalias militares, advertencias cruzadas y el temor a una guerra regional de mayores dimensiones.

“Detener la espiral de violencia”

En el que ha sido considerado el pronunciamiento más contundente hasta ahora, el Pontífice hizo un “llamamiento encarecido” a las partes involucradas.

“Ante la posibilidad de una tragedia de enormes proporciones, hago un llamamiento encarecido a las partes implicadas para que asuman la responsabilidad moral de detener la espiral de violencia antes de que se convierta en un abismo irreparable. Que la diplomacia recupere su papel y se promueva el bien de los pueblos, que anhelan una convivencia pacífica, basada en la justicia”.

El término “espiral de violencia” resume la preocupación del Vaticano ante una cadena de represalias que podría extenderse más allá de los actores directamente implicados, afectando la estabilidad global.

El papel de la Santa Sede

Históricamente, la Santa Sede ha intervenido como mediadora en distintos conflictos internacionales, promoviendo el diálogo por encima de la confrontación armada. En esta ocasión, el mensaje del Papa no menciona países específicos como Estados Unidos o Israel, pero sí apunta claramente a la urgencia de frenar cualquier escalada militar.

En un escenario internacional marcado por la incertidumbre, el llamado del líder de la Iglesia católica se suma a las voces que piden contención, negociación y responsabilidad política para evitar que la actual crisis derive en una tragedia de mayor alcance.

Mientras continúan los movimientos diplomáticos y militares en varias regiones del mundo, el Vaticano insiste en que solo el diálogo —“auténtico y responsable”— puede abrir un camino hacia la estabilidad y la paz duradera.