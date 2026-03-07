Pronostican fin de semana caluroso con probabilidad de lluvias en algunos sectores

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) prevé un fin de semana con ambiente caluroso en gran parte del territorio salvadoreño.

«Fin de semana caluroso y con probabilidad de lluvias en algunos sectores, incluyendo las zonas norte del centro y occidente», dijo el MARN.

Sin embargo, la Cartera de Medio Ambiente mencionó que para horas de la tarde y noche existe probabilidad de lluvias en algunos sectores del país, principalmente en zonas del norte, centro y occidente.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada y estar atentos a las actualizaciones del pronóstico del clima, especialmente en las áreas donde podrían registrarse precipitaciones.