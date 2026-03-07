Presidentes del hemisferio llegan a Doral para la Cumbre “Escudo de las Américas” convocada por Trump

Por Liset Orellana, Corresponsal de Prensa en EE.UU.

Doral, Miami.– Este sábado 7 de marzo se desarrolla en el resort Trump National Doral Miami la Cumbre “Escudo de las Américas”, un encuentro convocado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que reúne a mandatarios aliados del continente para discutir seguridad regional y cooperación hemisférica.

Desde tempranas horas de la mañana comenzaron a llegar las delegaciones oficiales al complejo ubicado en el sur de Florida. De acuerdo con el orden de ingreso a la reunión, participaron los presidentes de Chile, Trinidad y Tobago, Honduras, Bolivia, Panamá, Argentina, Ecuador, Paraguay, Costa Rica, República Dominicana y Guyana, mientras que la última delegación en arribar fue la de El Salvador.

La reunión forma parte de la estrategia impulsada por la Casa Blanca para reforzar la coordinación política y de seguridad entre Estados Unidos y gobiernos aliados de América Latina y el Caribe. Según el programa oficial, el encuentro incluye una sesión de trabajo entre los mandatarios y posteriormente espacios para compromisos bilaterales entre delegaciones y funcionarios del gabinete estadounidense, cuyos resultados se anunciarían a finales de la mañana.

Entre los principales temas de la agenda figuran la cooperación para combatir el narcotráfico y los carteles criminales, así como la migración irregular masiva hacia Estados Unidos y otros países del continente. También se prevé discutir mecanismos de seguridad regional, intercambio de inteligencia y coordinación en materia fronteriza.

La cumbre, bautizada como “Escudo de las Américas”, busca fortalecer el liderazgo de Washington en el hemisferio y responder a desafíos de seguridad regional, además de contrarrestar la creciente influencia económica y estratégica de potencias externas en América Latina.

Altos funcionarios estadounidenses acompañan el encuentro, entre ellos el secretario de Estado Marco Rubio, además de representantes del gabinete vinculados a seguridad, comercio y defensa.

Se espera que, tras las reuniones y el almuerzo de trabajo entre los líderes, la Casa Blanca anuncie los principales acuerdos alcanzados y las iniciativas conjuntas que marcarán la cooperación regional en materia de seguridad y desarrollo.