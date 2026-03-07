Capturan a hombre acusado de hurtar dinero, celular y licor en negocio de La Unión

Luis Fernando Jovel, de 24 años, fue capturado tras ser acusado de hurtar dinero y otros objetos de un negocio ubicado en la playa Las Tunas, distrito de Conchagua, en La Unión Sur.

De acuerdo con el reporte, el hecho ocurrió la noche de ayer, cuando el sujeto ingresó al establecimiento y sustrajo $500 en efectivo, un teléfono celular y dos botellas de licor.

El hurto quedó registrado en las cámaras de videovigilancia del negocio, lo que permitió a las autoridades activar un dispositivo de búsqueda en la zona.

Jovel fue localizado y capturado posteriormente en el parque central de Intipucá, siempre en el departamento de La Unión.

Las autoridades informaron que será remitido por el delito de hurto. Además, al ser verificado en el sistema ONI, se confirmó que posee una orden de captura vigente por otro delito similar ocurrido meses atrás.