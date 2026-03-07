Detienen a hombre que en presunto estado de ebriedad chocó contra una vivienda

La Policía Nacional Civil realizó la captura de José Wilbert Amaya Aguilar, de 47 años de edad, quien presuntamente al manejar en un estado de ebriedad provocó un accidente de tránsito en el km 176 de la carretera Ruta de Paz.

«José Wilbert Amaya Aguilar, de 47 años de edad, es el responsable de un accidente de tránsito en el km 176 de la carretera Ruta de Paz, cantón El Aceituno, Yoloaiquín, Morazán Sur», manifestó la PNC.

El detenido chocó contra una vivienda, una mujer de 76 años falleció en el lugar, mientras que un hombre de 88 años de edad, falleció en el hospital.

«Al realizarle la prueba de alcotest, Amaya Aguilar resultó con 285°. Será remitido por homicidio culposo y conducción peligrosa», mencionó la PNC.