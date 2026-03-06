Centroamérica avanza hacia 2026 con estabilidad económica y desafíos clave para familias y empresas 

La economía de El Salvador, Guatemala y Costa Rica se encamina hacia 2026 con señales de crecimiento y estabilidad, con retos distintos que marcarán las decisiones financieras de personas y empresas en la región. Esta fue una de las principales temáticas del webinar “Perspectivas Económicas 2026”, organizado por MultiMoney como parte de “MultiMoney Talks”, una de sus apuestas por la educación financiera nacional y regional.

La sesión fue impartida por Gerardo Corrales, economista y asesor financiero costarricense con 27 años de experiencia en banca y finanzas en Centroamérica, asesor de cámaras empresariales y miembro de juntas directivas, quien compartió su análisis acerca de los retos y escenarios que marcarán el entorno económico en 2026.

El encuentro reunió a más de 650 participantes de El Salvador, Guatemala y Costa Rica, abordó cinco indicadores económicos clave de la región, entre ellos: inflación, tasa de política monetaria, empleo y desempleo, Producto Interno Bruto (PIB) y turismo, brindando a los participantes una visión integral del contexto económico regional.

De manera complementaria, se profundizó en la evolución del Producto Interno Bruto (PIB) de los tres países, como parte del análisis del desempeño económico de la región y de los factores que inciden en su crecimiento, considerando distintos escenarios hacia 2026.

“El objetivo de estos espacios es que más personas entiendan el contexto regional y tomen decisiones financieras informadas, que les permitan lograr la estabilidad financiera”, destacó Oscar Díaz, Gerente General de MultiMoney.

Con este tipo de iniciativas, MultiMoney apuesta por informar y educar a las personas y familias de la región, ayudándolas a entender cómo la economía impacta su día a día. Este esfuerzo se complementa con soluciones financieras que les permiten adaptarse al contexto económico, como opciones de ahorro y crédito.