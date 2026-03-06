España aterriza en Turquía «con muchas medidas de seguridad» antes de medirse a Ucrania

Redacción Deportes, 6 mar (EFE).- La selección española aterrizó en Antalya (Turquía) este viernes «con muchas medidas de seguridad», según la seleccionadora Sonia Bermúdez para la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), después de que el encuentro de clasificación para el Mundial contra Ucrania estuviera en duda por la situación bélica en Oriente Medio.

La expedición, encabezada por el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, fue recibida por Cristina Latorre, embajadora de España en Turquía. «Cuando hemos llegado nos ha recibido la embajadora con muchas medidas de seguridad, dándonos esa tranquilidad y así lo hemos sentido. Ya con ganas de que llegue mañana», declaró Bermúdez en el micrófono de la RFEF.

El viaje, previsto para el jueves, se retrasó a este viernes porque España se planteó no disputar el encuentro ante la situación de conflicto en Oriente Medio, sobre todo después de que algunos misiles alcanzaran territorio turco. Finalmente, la RFEF acordó con el equipo presentarse al partido para no arriesgarse a una posible sanción.

La seleccionadora habló sobre el descanso: «Ya estamos en el hotel, a descansar hoy, cenar bien y pensar en el partido de mañana. Aquí son dos horas más y hay que habituarse al cambio. Parece que son pocas diferencias, pero se nota en el descanso sobre todo».

España disputará el sábado (18.00 horas CET) el segundo partido de clasificación para el Mundial de Brasil 2027, en el que la selección aspira a revalidar el título que consiguió en 2023. En el primer encuentro, las de Sonia Bermúdez se impusieron a Islandia por 3-0 en Castellón.

El rival de este sábado será Ucrania, que ejerce como local en Antalya porque no puede disputar partidos en su territorio nacional por la guerra con Rusia. En su primer encuentro de clasificación para el Mundial, las ucranianas, número 34 del ranking FIFA, cayeron por 1-6 contra Inglaterra, el otro integrante del grupo A3 y, sobre el papel, gran rival de España por la primera plaza.

«Analizamos a todos los rivales. Es un rival con el que no te puedes confiar. Con Inglaterra iban 0-0 al descanso. Tenemos que salir muy enchufadas, muy metidas en el partido para ganar los tres puntos, que es el primer objetivo, y luego poder hacer el mayor número de goles posibles. Sabemos que van a ser muy importantes», concluyó Bermúdez.

También habló Olga Carmona en la llegada a Turquía: «Todos los partidos son importantes, hay que prestar especial atención cuando juegas fuera de casa, y mañana vamos a salir a ganar y a ganar bien. Sabemos lo importante que es llevarnos mañana los tres puntos».

A pesar de la teórica diferencia entre las selecciones, Carmona no se fía: «A estos niveles yo creo que todas las selecciones te pueden poner en un aprieto si tú no estás al nivel. Hemos preparado el partido, mañana vamos a salir al 100% a intentar ganar los tres puntos, que es lo que queremos sacar de aquí. Ya a descansar y a pensar en mañana».

(c) Agencia EFE