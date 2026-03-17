SISA Seguros lanza su Plan 2026 reafirmando su liderazgo e innovación en la región 

San Salvador, 17 de marzo de 2026. Con más de 1.5 millones de asegurados y un 23.04% de participación de mercado, SISA Seguros continúa demostrando su fortaleza con primas netas por US$231.7 millones y reclamos pagados por US$116.4 millones, equivalentes a alrededor de medio millón de dólares por día hábil en indemnizaciones.

Fortaleza financiera

La compañía mantiene firme su misión de proveer tranquilidad y seguridad financiera, ofreciendo productos diversificados y procesos digitales de alta calidad. Sus valores —pasión, innovación, confianza, servicio al cliente y excelencia operacional— guían cada acción y relación con sus clientes y aliados.

Estrategias para un 2026 de transformación

El nuevo plan enfatiza la transformación digital, con la automatización de procesos, reducción de tiempos de atención e integración tecnológica. Además, impulsa la expansión regional, con presencia en cinco sucursales en Guatemala y planes futuros en Honduras, fortaleciendo su comercialización masiva.

SISA también apuesta por la innovación en productos, incorporando seguros agrícolas, alianzas comerciales y programas de fidelización que promueven un crecimiento sostenible y la satisfacción de sus asegurados.

Reconocimientos y respaldo de excelencia

El liderazgo de SISA se ve respaldado por su calificación internacional A- (Excelente) y local AAA (Excelente), además de importantes reconocimientos que destacan su compromiso con la calidad:

Premio Fintech Americas (Plata) en la categoría Transformación Digital

Puesto #3 en el ranking nacional de Mejor Servicio al Cliente según Revista SUMMA

Posición #1 en el ramo asegurador en servicio al cliente

Puesto #6 en el ranking nacional de Mejor Talento Humano, siendo el único del sector asegurador en este ranking

Adicionalmente, el 90% de sus clientes mantienen relaciones comerciales de más de 10 años con la compañía, lo que refleja la confianza y lealtad que SISA ha generado en el mercado.

Asimismo, SISA refuerza la formación profesional de sus aliados a través de la Escuela de Formación de Intermediarios, estructurada en tres niveles:

Módulo Técnico

Módulo Profesional

Módulo Gerencial

Innovación al servicio del cliente

Entre sus productos y servicios destacan su amplia gama de seguros de daños, diversos y personales, el Seguro de Viajes SISA Travel Insurance con asistencia 24/7 y cobertura hasta US$50,000, y el programa de lealtad SISA WOW, que ofrece descuentos instantáneos en comercios afiliados a través de su APP SISA GO para todos los clientes SISA.

Compromiso que celebra la excelencia

SISA también fomenta una cultura de reconocimiento y pertenencia con celebraciones como el Día del Asesor de Seguros, el Día del Padre y premiaciones a los mayores productores del año, fortaleciendo los lazos con sus aliados comerciales.

Con este plan integral, SISA Seguros reafirma su liderazgo y su compromiso con la innovación, el servicio al cliente y la rentabilidad sostenible, impulsando el crecimiento conjunto con sus socios y colaboradores. ¡SISA sí paga!