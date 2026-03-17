Extraditan a El Salvador a hombre condenado a 65 años por feminicidio y homicidio

La Fiscalía General de la República (FGR) recibió a José Iván Blanco Ventura, quien fue extraditado desde Panamá para cumplir una condena de 65 años de prisión por los delitos de feminicidio y homicidio agravado.

De acuerdo con las investigaciones, Blanco Ventura es responsable de asesinar a su expareja y a un acompañante en septiembre de 2022, en el departamento de San Miguel.

Tras cometer el doble crimen, el imputado huyó del país; sin embargo, fue capturado en agosto de 2025 mediante un trabajo coordinado entre autoridades panameñas y la Policía Internacional (Interpol).

El condenado será puesto a disposición del tribunal correspondiente para el cumplimiento de la pena impuesta.