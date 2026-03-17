Asamblea aprueba reforma constitucional para aplicar cadena perpetua a ciertos delitos

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó, con 59 votos a favor, una reforma al inciso segundo del artículo 27 de la Constitución de la República, con el objetivo de establecer la cadena perpetua para determinados delitos.

La iniciativa fue presentada a petición del Gabinete de Seguridad del presidente Nayib Bukele.

Según lo aprobado, la medida aplicará a personas condenadas por delitos como homicidio, violación y terrorismo.

La reforma busca endurecer las penas contra crímenes considerados de alta gravedad en el país.