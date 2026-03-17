Asamblea aprueba reforma constitucional para aplicar cadena perpetua a ciertos delitos

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó, con 59 votos a favor, una reforma al inciso segundo del artículo 27 de la Constitución de la República, con el objetivo de establecer la cadena perpetua para determinados delitos.
La iniciativa fue presentada a petición del Gabinete de Seguridad del presidente Nayib Bukele.
Según lo aprobado, la medida aplicará a personas condenadas por delitos como homicidio, violación y terrorismo.
La reforma busca endurecer las penas contra crímenes considerados de alta gravedad en el país.
En estos momentos, nuestro gabinete de seguridad está presentando ante la Asamblea Legislativa una reforma constitucional para avalar la cadena perpetua (hasta ahora prohibida por la Constitución) para asesinos, violadores y terroristas.— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 17, 2026
Veremos quiénes apoyan esta reforma y…