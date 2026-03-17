La Selecta Sub-17 femenina empata contra República Dominicana

Las guerreras cuscatlecas inician su debut en el premundial de manera agridulce. La Selección Femenina Sub-17 empató con un 1-1 ante República Dominicana quien a últimos minutos de partido logró conseguir la paridad en el marcador.

El Partido disputado en Costa Rica Federation Field #1 tuvo un primer tiempo sin encontrar la meta rival yéndose con un frio 0-0 a descanso.

Para el segundo tiempo con el hambre de gol, las salvadoreñas fueron las primeras en abrir el marcador. al 70′ Emma Torres encontró el arco rival, sin embargo, República Dominicana respondió, al 904′ Mia Romero salvo al cuadro caribeño de recibir la derrota.

Destacando, Canadá en su encuentro contra Nicaragua gano por goleada de 5-0, obligando a La Selecta sumar en los próximos encuentros para poder avanzar al mundial.