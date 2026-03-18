Todo listo para recibir a Ryan Castro

Faltan solo dos días para la presentación del “Rey del Dancehall”, el artista Ryan Castro promete poner un ambiente bailable en el territorio salvadoreño, concretamente, en el mítico complejo del Estadio Cuscatlán.

«AWOOOO llega en 2 días al complejo del Estadio Cuscatlán con todos sus éxitos», mencionó Envivo producciones por medio de Instagram.

Los organizadores invitan al público a asegurar su ingreso adquiriendo las entradas a través de la plataforma Funcapital.

El espectáculo forma parte de la agenda de eventos musicales que buscan reunir a fanáticos del género urbano en una noche llena de ritmo y energía.