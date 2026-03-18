Corte de Cuentas presenta Informe de Labores 2025 a la Asamblea Legislativa

El Presidente Walter Salvador Sosa Funes y los Magistrados, Julio Guillermo Bendek Panameño

y José Rodrigo Flores Ramos, presentaron hoy el Informe de Labores de la Corte de Cuentas

de la República (CCR) 2025 ante la Asamblea Legislativa.

En cumplimiento de los artículos 199 de la Constitución de la República y 111 del Reglamento

Interior de la Asamblea Legislativa, los miembros del Organismo de Dirección de la Entidad

Fiscalizadora Superior entregaron dicho documento al Presidente del Órgano Legislativo,

Ernesto Castro, en la sesión plenaria ordinaria número 102, desarrollada en el Salón Azul del

Palacio Legislativo.

Dicho informe detalla y documenta el trabajo efectuado por el Organismo Rector del Sistema

Nacional de Control y Auditoría de la Gestión Pública durante el ejercicio fiscal anterior, así

como puntualiza los avances en la modernización y tecnificación de los procesos misionales

de auditoría y juicio de cuentas.

“Nuestra labor en el 2025 se enfocó en el combate del flagelo de la corrupción, por medio

de la fiscalización efectiva del uso de los recursos públicos previniendo así el despilfarro, la

ineficacia y el fraude en el ejercicio de la función pública, de esta manera contribuimos al

aumento de la confianza ciudadana en las instituciones del Estado”, manifestó el Presidente

Sosa.

Entre los logros que la CCR detalla en su Informe de Labores 2025 destacan:

Realización de 656 auditorías, determinándose 2,285 hallazgos.

Ejecución del Plan Masivo de Fiscalización con más de 100 auditorías financieras a 4

empresas públicas y 16 ministerios, quedando debidamente auditados hasta el año

2024 y, en lo sucesivo, se les fiscalizará de manera concurrente.

Ejecución del Plan Masivo de Fiscalización con más de 100 auditorías financieras a 4 empresas públicas y 16 ministerios, quedando debidamente auditados hasta el año 2024 y, en lo sucesivo, se les fiscalizará de manera concurrente. 60 peritajes requeridos por la Fiscalía General de la República, tribunales del Órgano

Judicial y cámaras de Primera Instancia de la CCR, para combatir el fraude y la

corrupción.

Judicial y cámaras de Primera Instancia de la CCR, para combatir el fraude y la corrupción. Evaluación efectiva de 344 proyectos de obra pública.

Por medio de las cámaras de Primera Instancia se emitieron 343 sentencias,

determinándose un monto condenado de

$ 26,222,999.30.

determinándose un monto condenado de $ 26,222,999.30. Modernización de la Unidad de Notificaciones para mayor satisfacción de los usuarios

de los actos de comunicación del proceso del juicio de cuentas.

de los actos de comunicación del proceso del juicio de cuentas. Puesta en marcha de planes de fiscalización del uso de vehículos nacionales y de

combustible, en periodos vacacionales, en coordinación con el Ministerio de Obras

Públicas, el Viceministerio de Transporte y la Policía Nacional Civil.

combustible, en periodos vacacionales, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, el Viceministerio de Transporte y la Policía Nacional Civil. Creación de la Dirección Anticorrupción de la CCR.

Implementación del Sistema de Gestión Antisoborno, conforme a los requisitos de la

norma internacional ISO 37001: 2016.

norma internacional ISO 37001: 2016. Establecimiento de alianzas estratégicas con el Consejo Nacional de Calidad del

Ministerio de Economía, la Fiscalía General de la República y la Procuraduría General de

la República, así como se dio continuidad a convenios con el Registro Nacional de las

Personas Naturales, el Centro Nacional de Registros, el Instituto de Acceso a la

Información Pública, la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública y el

Tribunal de Ética Gubernamental.

Ministerio de Economía, la Fiscalía General de la República y la Procuraduría General de la República, así como se dio continuidad a convenios con el Registro Nacional de las Personas Naturales, el Centro Nacional de Registros, el Instituto de Acceso a la Información Pública, la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública y el Tribunal de Ética Gubernamental. Contribución a la eficacia y al buen gobierno mediante la capacitación del talento

humano interno y de miles de servidores de la Administración Pública.

humano interno y de miles de servidores de la Administración Pública. Elaboración del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2025–2028.

Las autoridades de la CCR reiteraron su compromiso de continuar fiscalizando de forma

independiente, profesional y técnica la gestión de los recursos del Estado, contribuyendo así

a la buena gobernanza y a la transformación del país en beneficio a la sociedad

salvadoreña.