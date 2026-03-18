Miss Universo 2025 visita Academia de Bellas Artes en La Libertad Sur

La Libertad Sur recibió la visita de la Miss Universo 2025 Fátima Bosch, quien recibió un obsequio, un cuadro elaborada por parte de las alumnas de pintura de la Academia de Bellas Artes.

«Fátima Bosch, Miss Universo 2025, recibió un especial obsequio por parte de alumnas de pintura de la Academia de Bellas Artes, un hermoso cuadro elaborado con dedicación y talento», mencionó la Alcaldía de La Libertad Sur.

De acuerdo a la comuna capitalin gesto refleja el gran potencial de nuestros niños y jóvenes, a quienes continuamos impulsando para que desarrollen sus habilidades artísticas y sigan creciendo en espacios que fomentan la creatividad y el aprendizaje.