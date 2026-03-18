Pronostican ambiente caluroso, lluvias y ráfagas de viento para este miércoles

El ambiente caluroso continuará predominando durante el día, con presencia de lluvias y ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta los 45 kilómetros por hora, según el pronóstico meteorológico.

Durante lo que resta de la mañana, el cielo se mantendrá despejado. Sin embargo, para horas de la tarde se espera un incremento de nubosidad, con lluvias acompañadas de actividad eléctrica en la franja volcánica.

En horas de la noche, las precipitaciones podrían extenderse hacia la zona central y oriental del país, incluyendo sectores de la cordillera del Bálsamo y la franja volcánica.

A pesar de las lluvias, el ambiente se mantendrá caluroso durante el día, mientras que por la noche y madrugada se prevé un clima más fresco.