LAFC remonta ante Alajuelense y avanza a cuartos en la Copa de Campeones Concacaf

Los Angeles FC logró una victoria 2-1 sobre Liga Deportiva Alajuelense y selló su clasificación a los cuartos de final de la Copa de Campeones Concacaf.

El conjunto costarricense se adelantó temprano en el marcador con un gol de Santiago Van Der Putten al minuto 4, complicando el inicio del equipo angelino.

Sin embargo, LAFC reaccionó en la segunda mitad y encontró el empate al 51’, gracias a Nathan Ordaz, quien continúa destacando como una de las piezas clave del equipo en el torneo.

Cuando el partido parecía encaminarse a otro resultado, David Martínez Morales apareció en el tiempo añadido (90+2’) para marcar el gol de la remontada y asegurar el pase.

Ordaz ha sido determinante en la campaña del LAFC en esta competición, aportando goles en momentos clave y consolidándose como un jugador importante en el esquema ofensivo del club.

Con este resultado, LAFC avanza a los cuartos de final, donde se medirá ante Cruz Azul en busca de seguir su camino hacia el título.