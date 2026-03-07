Vilma Palma e Vampiros volverá a encender la nostalgia con concierto en El Salvador 

Los amantes del rock en español y la música de los años 90 podrán revivir una noche llena de nostalgia con el próximo concierto de Vilma Palma e Vampiros, que regresará a El Salvador como parte de su gira internacional 2026.

La emblemática agrupación argentina se presentará el 25 de abril en Salamanca Eventos y Experiencias, un escenario que reunirá a fanáticos de varias generaciones para cantar algunos de los éxitos más recordados del rock latino.

Con más de tres décadas de trayectoria, la banda originaria de Rosario, Argentina, se convirtió en una de las agrupaciones más influyentes del rock y pop latino desde la década de 1990. Su éxito internacional llegó con canciones que marcaron a toda una generación como “La Pachanga”, “Auto Rojo”, “Bye Bye” y “Me vuelvo loco por vos”, temas que aún forman parte de la memoria musical de Latinoamérica.

El grupo, liderado por el vocalista Mario «Pájaro» Gómez, promete ofrecer un espectáculo lleno de energía, nostalgia y grandes clásicos que han acompañado fiestas, reuniones y radios en toda la región durante décadas.

Precios de las entradas

Los organizadores han anunciado tres localidades disponibles para el evento:

🔵 Mesa Diamante: $115

🟡 Silla Oro: $80

⚪ General: $40

Los boletos no incluyen el cargo por servicio de boletería. 🎫 Adquiere tus boletos en https://www.passline.com/eventos-plano/vilma-palma-e-vampiros

El concierto forma parte de la agenda de espectáculos internacionales que llegarán al país durante 2026 y se perfila como uno de los eventos más esperados por los seguidores del rock en español en El Salvador.

Los fanáticos podrán disfrutar en vivo de un repertorio cargado de clásicos que han trascendido generaciones y continúan manteniendo vigente a la banda en escenarios de toda América Latina.