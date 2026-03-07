Estudiantes próximos a cumplir 18 años podrán tramitar su DUI con otros documentos

El Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) anunció que los jóvenes que cumplirán 18 años entre el 1 de septiembre de 2026 y el 27 de febrero de 2027 podrán tramitar el Documento Único de Identidad (DUI).

Para realizar el proceso, los estudiantes pueden presentar pasaporte, carnet de minoridad o licencia de conducir.

Además, las autoridades destacaron que quienes no cuenten con estos documentos también podrán realizar el trámite, siempre y cuando asistan acompañados de uno de sus padres o con dos testigos que posean DUI vigente.

Los primeros estudiantes que fueron beneficiados con las jornadas móviles de preenrolamiento del DUI son:

Si estás por cumplir 18 años (entre el 1 de septiembre de 2026 y el 27 de febrero de 2027) y estudias en alguno de estos centros educativos, tramita tu DUI.



Presenta pasaporte, carnet de minoridad o licencia.

Si no tienes, ven con uno de tus padres o 2 testigos con DUI vigente. pic.twitter.com/PlLy93aayl — RNPN El Salvador (@rnpn_sv) March 2, 2026

De esta manera, se facilita el proceso para que los jóvenes obtengan su documento de identidad sin necesidad de presentar previamente un DUI.

Cabe destacar que son aproximadamente 55,000 jóvenes aptos para realizar el trámite anticipado de obtención del DUI, de forma gratuita, y así asegurar su participación en la fiesta cívica del próximo año.