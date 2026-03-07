La Selecta consigue su segundo triunfo contra Perú

Las guerrera Cuscatlecas se retiran invictas de Perú. La selección mayor de futbol femenino ganó con un contundente 1-0 a la selección peruana en su segundo partido amistoso internacional.

El partido disputado en suelo inca empezó con un primer tiempo donde el balón no atravesó las metas de ambas escuadras, sin embargo, para la parte complementaria Elizabeth Johannes al 49´ pudo abatir la meta de Perú.

Con esta victoria el cuadro salvadoreño se prepara para enfrentarse a Trinidad y Tobago, el cual es un partido de la eliminatoria y será el próximo 17 de abril de 2026, en el suelo del cuadro caribeño-

Estos partidos son parte de la clasificatoria Concacaf W, donde El Salvador está en el Grupo F junto a Honduras, Barbados y Trinidad y Tobago. Solo el primer lugar del grupo avanza al campeonato final que define cupos al Mundial femenino 2027 y a los Juegos Olímpicos 2028.