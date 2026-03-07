Centro Histórico de San Salvador alberga el Kombat Challenge Series KT-019

El Centro Histórico de San Salvador se convirtió este sábado en el escenario del Kombat Challenge Series El Salvador KT-019, un evento que reúne a 26 peleadores profesionales y delegaciones de nueve países del continente americano, quienes protagonizan una noche de deporte y espectáculo.

Al caer la tarde, la plaza Gerardo Barrios comenzó a llenarse de energía con este evento internacional que transforma el emblemático espacio capitalino en un escenario de adrenalina y artes marciales.

La velada inició con una pelea de exhibición protagonizada por dos atletas salvadoreños adolescentes, quienes recibieron el respaldo y entusiasmo de las barras de sus respectivas escuelas durante el encuentro.

Posteriormente se desarrolló el primer combate profesional, protagonizado por el salvadoreño Joaquín Aguilera y el guatemalteco Fernando Crup. La victoria fue para el peleador guatemalteco, quien logró imponerse en el enfrentamiento.

El Kombat Challenge Series El Salvador KT-019 reúne talento nacional e internacional y proyecta al país como un destino preparado para albergar espectáculos deportivos de alto nivel.