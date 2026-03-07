Capturan a presunto pandillero de la MS-13 en Colón, La Libertad Oeste

Las autoridades informaron sobre la captura de Henry Denys Segovia Huezo, alias “Potro”, presunto miembro de la pandilla MS-13, en el distrito de Colón, La Libertad Oeste.

De acuerdo con el informe, el sujeto era señalado como gatillero de la estructura criminal, es decir, presuntamente se encargaba de cometer asesinatos cuando su pandilla se lo ordenaba.

Las autoridades indicaron que Segovia Huezo posee antecedentes desde el año 2007 por el delito de homicidio agravado.

Además, detallaron que el detenido intentó borrar los tatuajes alusivos a la pandilla que tenía en la espalda, con el aparente objetivo de evitar ser identificado como miembro de dicha estructura.

El capturado será remitido por el delito de agrupaciones ilícitas.