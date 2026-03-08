Condenan hasta a 300 años de prisión a 39 integrantes de estructura criminal por robos y homicidios

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que 39 sujetos que integraban una estructura criminal fueron condenados a penas de hasta 300 años de prisión, tras ser encontrados culpables de 26 casos de robo agravado y cuatro homicidios cometidos entre 2019 y 2023.

De acuerdo con las investigaciones, los implicados operaban en varios departamentos del país, donde vigilaban a personas que realizaban transacciones en agencias bancarias para posteriormente robarles el dinero al salir de las sucursales.

Las autoridades detallaron que en algunos de los casos las víctimas también fueron asesinadas luego de ser despojadas de sus pertenencias.

Uno de los hechos ocurrió en 2021, en el distrito de Cojutepeque, donde los integrantes de la estructura interceptaron a una docente cuando salía de un banco y la asesinaron tras resistirse al robo.

Las condenas fueron impuestas tras comprobar la participación de los acusados en los distintos delitos atribuidos a esta estructura criminal.