Mujeres marchan en Perú para exigir a candidatos presidenciales el respeto a sus derechos

Lima, 7 mar (EFE).- Organizaciones feministas, campesinas, estudiantes y trabajadoras se unieron este sábado a la marcha conmemorativa por el día internacional de la mujer, en el centro de Lima y otras ciudades del país, para exigir a los candidatos presidenciales de los comicios de abril próximo el respeto a sus derechos y el combate a la violencia de género.

La organización feminista Manuela Ramos anunció en sus redes sociales que las mujeres de todo el país «nos movilizamos por una vida libre de violencias y por derechos que no se negocian», junto a imágenes de su bloque de manifestantes desplazándose por el distrito de Jesús María.

«#NuestroVotoImporta por la igualdad y la no discriminación», expresó la pancarta que encabeza la movilización de Manuela Ramos.

A su vez, la organización Flora Tristán se unió a la movilización con un cartel que señalaba que «nuestros derechos no se negocian» y que este 8 de marzo, día central de la conmemoración, las convoca «contra todas las discriminaciones».

La marcha que culminará en el Palacio de Justicia, en el centro histórico de Lima, está organizada por bloques, formados por mujeres indígenas, sindicalistas, trabajadoras sexuales, personas con discapacidad, familiares de víctimas de feminicidio, organizaciones de mujeres, estudiantes y partidos políticos.

Como representante de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú , su vicepresidenta Aurora Coronado declaró a Efe que, en esta fecha, «le decimos al gobierno y a todas las autoridades, especialmente al Congreso corrupto, que no queremos regalos, no queremos condecoraciones, no queremos flores».

«Las mujeres indígenas del Perú profundo, que atravesamos una crisis política, social, económica y una crisis climática, queremos que se respeten nuestros derechos, queremos que se garantice que una mujer indígena tenga una salud intercultural», afirmó.

Asimismo, Coronado expresó que «no queremos más niñas violadas en los centros educativos, como ha pasado en Condorcanqui», en alusión a la provincia amazónica donde se han denunciado cientos de abusos contra menores de comunidades nativas.

La dirigente pidió votar en los próximos comicios generales por «quienes piensan en la mujer indígena».

«No se dejen convencer por personas que han gobernado y nos han quitado leyes, ahora nos abrazan, nos quieren condecorar, (pero) las mujeres queremos derechos, no queremos ninguna niña embarazada, piensen bien por quien votar», expresó en medio de la manifestación.

El próximo 12 de abril, los peruanos elegirán al presidente y vicepresidentes del país para un periodo de cinco años, así como a los integrantes del Senado, la cámara de Diputados y el Parlamento Andino, pero debido a la dispersión del voto es muy probable que la elección presidencial se defina en segunda vuelta el 7 de junio.

