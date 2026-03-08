LaLiga condena los incidentes y colaborará «al máximo» para identificar a los responsables

Madrid, 8 mar (EFE).- LaLiga condenó este domingo «firmemente» los incidentes de los ultras locales que provocaron la intervención policial en uno de los fondos del Coliseum durante el partido entre el Getafe y el Betis y anunció que colaborará al «máximo con la investigación para identificar a los responsables de estos actos intolerables».

«Tolerancia 0 ante cualquier acto de odio dentro o fuera de nuestros estadios. Condenamos firmemente los hechos sucedidos en el Getafe-Betis. Colaboraremos al máximo con la investigación para identificar a los responsables de estos actos intolerables», expresó LaLiga a través de sus canales oficiales.

«Seguiremos trabajando junto a clubes, autoridades y agentes sociales para combatir la violencia y el odio en la sociedad», añadió.

El Getafe-Betis tuvo que pararse durante aproximadamente cinco minutos por una actuación policial sobre los ultras del conjunto azulón, que intentaron acceder a la zona de los hinchas del conjunto sevillano y fueron detenidos por los cuerpos de seguridad del estado.

