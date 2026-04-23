Dos buques de carga cruzan el estrecho de Ormuz

Por CNN.

Dos buques graneleros cruzaron el estrecho de Ormuz este jueves, según la firma de análisis comercial Kpler.

Uno de los buques, el Tema Express, es propiedad y es operado por Hapag-Lloyd, lo que lo convierte en el primer tránsito confirmado por el estrecho de una embarcación operada por la naviera alemana desde el inicio del conflicto, dijo a CNN Rebecca Gerdes, analista de datos en Kpler.

Con bandera de Liberia, el Tema Express reapareció frente a la costa de Omán después de haber permanecido sin señal durante casi tres semanas, dijo Gerdes.

El otro buque que cruzó el estrecho, el LB Energy, navega bajo bandera de Panamá.

El tránsito por el estrecho se ha mantenido limitado, ya que las navieras han sido reticentes a cruzar la vía marítima, principalmente por motivos de seguridad.

Irán también ha impuesto peajes a los barcos que pasan por el estrecho, lo que ha generado críticas a nivel internacional.

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