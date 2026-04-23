Anne Hathaway lidera el conteo de “Los más bellos del mundo” 2026 de People

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La revista People reveló las celebridades que integran su conteo “Los más bellos del mundo” de 2026. En esta edición, Anne Hathaway fue elegida para encabezar la lista.

La actriz, de 43 años y próxima a estrenar The Devil Wears Prada 2, expresó en la entrevista que atraviesa una etapa de su vida en la que busca alejarse del estrés. También habló de sus rutinas y secretos de belleza, afirmó que el envejecimiento no le preocupa y recordó que durante sus 30 vivió un período complejo en el que no se sentía cómoda ni lograba encontrar un lugar seguro.

No existe un listado único y completo de “Los más bellos del mundo”, ya que People presenta a los seleccionados en distintos artículos y galerías temáticas. El conteo se concibe como una celebración de figuras que redefinen la belleza, viven bajo sus propios términos e inspiran a otros.

Entre los nombres incluidos este año también destaca Ejae, cantante surcoreana que prestó su voz al personaje de Rumi en “KPop Demon Hunters”. La artista habló sobre los estándares de belleza y expresó orgullo por sus raíces coreanas.

Por otra parte, figuras como Jamie Lee Curtis, Taylor Swift, Selena Gomez, Cindy Crawford y Drew Barrymore encabezaron una selección de celebridades que compartieron fotografías sin maquillaje. En total, se incluyó a 46 mujeres que se mostraron al natural, en contraste con los estándares tradicionales de belleza en Hollywood.

En otro apartado, se enumeró los momentos de belleza donde destacaron celebridades por sus llamativos looks, impactantes vestimentas y creación de tendencias. Zendaya fue reconocida por su corte de cabello estilo “bixie”, mientras que Margot Robbie llamó la atención por el uso de rubor intenso durante la promoción de Wuthering Heights. También se mencionaron los rizos de Odeya Rush y se destacó a figuras que este año cumplen 60 años, como Salma Hayek, Janet Jackson y Halle Berry. La sección incluyó 13 subcategorías y sumó nombres como Hailey Bieber, Kris Jenner y Miley Cyrus, entre otros.

En 2025, la figura que encabezó el listado fue Demi Moore, mientras que en 2024 el reconocimiento principal recayó en la colombiana Sofía Vergara.