Autoridades reiteran prohibición de quemas agrícolas ante alto riesgo de incendios

Las autoridades reiteraron que las quemas agrícolas continúan prohibidas en todo el territorio nacional, debido al alto riesgo de incendios provocado por las condiciones climáticas actuales.

Según la información oficial, el ambiente seco, las altas temperaturas y las ráfagas de viento incrementan considerablemente las probabilidades de propagación del fuego, convirtiendo cualquier quema en una potencial emergencia ambiental.

Las instituciones responsables enfatizaron que esta medida es de cumplimiento obligatorio y forma parte de las acciones preventivas para proteger los ecosistemas, las comunidades y los recursos naturales del país.

Asimismo, hicieron un llamado a la población a evitar prácticas que puedan generar incendios, especialmente en zonas agrícolas, forestales y cercanas a maleza seca.

Las autoridades también instaron a la ciudadanía a denunciar cualquier quema o actividad sospechosa a través del número de WhatsApp 7850-1474 o mediante llamadas al 7856-0266.

El llamado busca fortalecer la prevención y respuesta oportuna ante incendios que puedan poner en riesgo la vida de las personas y causar daños ambientales.