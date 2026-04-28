PSG derrotó 5 a 4 a Bayern Múnich en el duelo de ida las semifinales de la Champions League

La Nación

En un partidazo, PSG derrotó 5 a 4 a Bayern Múnich en el duelo de ida de las semifinales de la Champions League.

Con espacios, PSG atacó a Bayern Munich. Vitinha lo vio a Senny Mayulu, que tiró la diagonal y remató al arco. Su disparo pegó en el travesaño y se perdió el sexto. El envión del descuento motivó a Bayern Munich que busca el empate. PSG espera replegado, pero apuesta por los contraataques, algo que le funcionó en el partido.

Gran pase de Kane para Luis Díaz, que le ganó a Marquinhos a puro amagues en el área y estableció el descuento. Ahora cae 5 a 4. El tanto debió ser chequeado por el VAR, debido a que lo habían anulado.

Joshua Kimmich envió un gran centro al área y Upamecano ganó de cabeza para descontar. Ahora Bayern Munich pierde 5 a 3 en París.Doué llegó por la derecha, cuando juntó marcas y lo vio a Dembelé. El francés le jugó el mano a mano a Upamecano y definió al primer palo con un gran remate. Lo gana 5 a 2 el local.