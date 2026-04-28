Un gesto de luz para los más pequeños: donan lentes a bebés prematuros

Un total de 100 lentes especializados para bebés prematuros fueron entregados en el Hospital Materno Infantil 1.º de Mayo del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), como parte de una iniciativa articulada entre la Fundación Duarte Salazar, la Fundación Venciendo Barreras y el Club Kiwanis El Salvador del Mundo.

El donativo busca fortalecer la atención neonatal de los recién nacidos que llegan antes de las 37 semanas de gestación, una condición que los vuelve más vulnerables y requiere cuidados médicos especializados. Los lentes entregados cumplen una función clave: proteger los ojos de los bebés durante tratamientos hospitalarios, especialmente en unidades de cuidados intensivos.

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La gestión fue canalizada a través de Elsy Díaz, representante del CEDI de Villa Kiwanis, quien destacó el impacto humano de la iniciativa. Según expresó, participar en la entrega representa una experiencia significativa al contribuir con la salud de niños en condiciones delicadas, aunque por protocolos médicos no haya sido posible tener contacto directo con los recién nacidos.

Por su parte, el fundador de la Fundación Duarte Salazar, el doctor Alejandro Duarte, subrayó el valor personal de esta acción. Relató que su hijo menor nació prematuro, a las 32 semanas, y necesitó el uso de estos lentes durante su primer mes de vida. Esa vivencia —aseguró— marcó su compromiso de apoyar a otros niños en situaciones similares.

La actividad contó con el acompañamiento del doctor Víctor Espinoza, jefe del Departamento de Neonatología del centro hospitalario, quien resaltó la importancia de este tipo de insumos para mejorar la calidad de la atención médica en esta etapa crítica.

La entrega forma parte del programa “Una Salud” impulsado por la Fundación Duarte Salazar, una iniciativa enfocada en promover el bienestar integral de la niñez salvadoreña mediante alianzas con organizaciones nacionales e internacionales.