Salvadoreños vibran con Coachella desde el bulevar Monseñor Romero

Este sábado cientos de salvadoreños llegaron al cine al aire libre, ubicado en el bulevar Monseñor Romero, para ver la transmisión en directo de la presentación de la Orquesta Internacional Hermanos Flores en el festival Coachella 2026, que se celebra en California, Estados Unidos.

Entre vítores y aplausos, los asistentes corearon los éxitos de la Orquesta Internacional Hermanos Flores, en una presentación que llenó de emoción y orgullo por cada canción que interpretaban. Cada uno de los salvadoreños presentes ondearon la bandera nacional en una tarde de música, baile y alegría.

Los Hermanos Flores deleitaron en el festival Coachella con sus icónicas canciones como “La Secretaria”, “La Enfermera”, “El Ausente”, “Salvadoreña”, “El Papaturro”, “Linda Muchachita”, entre otras, hasta cerrar con broche de oro con la emblemática melodía: “La Bala”, aunque incorporaron una más como “El Comején”.

La vocalista Nory Flores, hizo un breve espacio en el escenario para referirse a otras de las populares canciones como “Mi País”, y la relacionó con el momento actual que vive El Salvador. “Visiten nuestro país, estamos en paz, el país está bellísimo”, indicó la artista.

Los salvadoreños que llegaron al cine al aire libre disfrutaron cada momento de la presentación de la orquesta salvadoreña, la primera de la región centroamericana en participar en el festival, uno de los más grandes del mundo.