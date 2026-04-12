Capturan a cinco personas por desmantelar motocicleta robada en Zacatecoluca

Personal de investigaciones, en coordinación con unidades de Inteligencia Policial, realizó un procedimiento en la colonia Palmira, en Zacatecoluca, donde se efectuaron varias capturas vinculadas a la comercialización de partes de motocicleta robada.
Entre los detenidos estan:
- Brayan Ernesto Molina Iraheta, de 23 años de edad
- José Esteven Guevara Granadeño, de 19 años de edad
- Jeison Herrera Vallejos, de 18 años de edad
- Yelter Esaú Martínez Flores, de 17 años de edad
- Levis Josué Martínez Flores, de 16 años de edad
De acuerdo con las autoridades, todos serán remitidos por los delitos de agrupaciones ilícitas y receptación. Además, a Guevara Granadeño se le imputará el delito de hurto agravado, mientras que a Molina Iraheta se le sumará posesión y tenencia de droga.
Las capturas se realizaron luego de que una víctima identificara a los sujetos comercializando piezas de su motocicleta, la cual había sido hurtada el pasado 3 de abril en San Juan Nonualco.
Durante el procedimiento, las autoridades incautaron tres chasis con sus respectivos motores, tres tanques de motocicleta, un motor adicional, varias piezas de estos vehículos y porciones de marihuana.
El caso será remitido a las instancias correspondientes para el debido proceso judicial.