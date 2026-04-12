Capturan a cinco personas por desmantelar motocicleta robada en Zacatecoluca

Por
Steven Gúzman
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Personal de investigaciones, en coordinación con unidades de Inteligencia Policial, realizó un procedimiento en la colonia Palmira, en Zacatecoluca, donde se efectuaron varias capturas vinculadas a la comercialización de partes de motocicleta robada.

Entre los detenidos estan:

  • Brayan Ernesto Molina Iraheta, de 23 años de edad
  • José Esteven Guevara Granadeño, de 19 años de edad
  • Jeison Herrera Vallejos, de 18 años de edad
  • Yelter Esaú Martínez Flores, de 17 años de edad
  • Levis Josué Martínez Flores, de 16 años de edad

De acuerdo con las autoridades, todos serán remitidos por los delitos de agrupaciones ilícitas y receptación. Además, a Guevara Granadeño se le imputará el delito de hurto agravado, mientras que a Molina Iraheta se le sumará posesión y tenencia de droga.

Las capturas se realizaron luego de que una víctima identificara a los sujetos comercializando piezas de su motocicleta, la cual había sido hurtada el pasado 3 de abril en San Juan Nonualco.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron tres chasis con sus respectivos motores, tres tanques de motocicleta, un motor adicional, varias piezas de estos vehículos y porciones de marihuana.

El caso será remitido a las instancias correspondientes para el debido proceso judicial.

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