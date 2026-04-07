Autoridades presentan el consolidado de las emergencias del Plan Verano

Autoridades detallaron las emergencias atendidas entre el 28 de marzo y 5 de abril de 2026, como resultado de las acciones articuladas del Plan Verano, enfocadas en la atención, vigilancia permanente y respuesta inmediata de emergencias.

El director general de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, informó que intervinieron en 179 rescates acuáticos, de estos, 55 fueron simples y 124 profundos. Una reducción significativa en comparación con las emergencias de este tipo reportadas el año pasado en similar periodo. Además, se destaca la reducción de los rescates en montaña: Hubo dos casos, mientras que el año pasado fueron 74.

En cuanto a los accidentes viales durante la temporada de las vacaciones, de Semana Santa, hubo 481 percances y 355 lesionados; el año pasado fueron 465 accidentes y 332 lesionados.

También es reportada una reducción del 7% en el número de fallecidos por siniestros viales. Con respecto a los conductores peligrosos, este año fueron a la cárcel 83 personas y el año pasado 59. La mayoría de los infractores es hombre.

En el tema de incendios, el director del Cuerpo de Bomberos, Baltazar Solano, destacó una reducción del 47 % en relación al año pasado. “Si totalizamos las emergencias, en el 2025 tuvimos 390 incendios, en el 2026 fueron 204. Esto es una buena noticia, hay una reducción de un 47 %”, indicó.Por otra parte, El Salvador sigue marcando historia en el rubro de turismo.

Las autoridades contabilizaron 208 mil visitantes internacionales durante la vacación de Semana Santa, repartidos así: Guatemala (54%), Honduras (19%), Estados Unidos (17%) y de otros países (10%). El turismo interno también creció. Hubo 2 millones de salvadoreños visitando playas, el centro histórico, parques recreativos, entre otros sitios; un incremento del 28% en comparación a 2025 cuando se tuvo 1.6 millones de turistas locales.

Los lugares más buscados y visitados por los turistas fueron: Surf City 1, ciudad de San Salvador, el centro histórico de San Salvador, la Ruta de Las Flores y la ciudad de San Miguel.