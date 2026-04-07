Irán advirtió que su respuesta irá más allá de la región si Estados Unidos “cruza líneas rojas”

La Nación

Irán advirtió este martes que su respuesta irá más allá de la región si Estados Unidos “cruza líneas rojas”. Amenazó, además, con privar de petróleo y gas a los aliados norteamericanos “durante años” horas antes de que venza el ultimátum de Donald Trump, quien dijo que destruirá infraestructuras civiles del país si no hay un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz, vital para el suministro mundial de crudo.

“Se acabó la autocontención. Nuestra respuesta se llevará a cabo sin ninguna consideración, privando a Estados Unidos y a sus aliados de petróleo y gas durante años”, sentenció la Guardia Revolucionaria en un comunicado difundido por medios locales.

Y siguió: “Si el Ejército de Estados Unidos traspasa las líneas rojas, nuestra respuesta superará los límites de la región”. La amenaza de Irán llega luego que el presidente republicano advirtiera ayer que “el país entero podría ser destruido en una sola noche” y dijo estar dispuesto a atacar las centrales eléctricas y los puentes de Irán. Previamente, había puesto un plazo de 48 horas para reabrir el estrecho, el cual vence esta noche .

“Tenemos un plan, gracias al poder de nuestras Fuerzas Armadas, por el cual cada puente en Irán sería arrasado para las 12 de la noche de este martes, un plan en el que cada central eléctrica de Irán quedaría fuera de servicio, ardiendo, explotando y sin posibilidad de volver a ser utilizada jamás. Me refiero a una demolición total para las 12 en punto; y esto ocurriría en el transcurso de cuatro horas, si así lo quisiéramos. No deseamos que eso suceda», dijo, y volvió a sostener que hay negociaciones en curso.

“Estamos recibiendo la ayuda de algunos países increíbles que desean que esto termine, ya que a ellos también les afecta. Después de las 20 de mañana, se quedarán sin puentes, sin centrales eléctricas. Volverán a la Edad de Piedra“, señaló.

Nueva amenaza de Trump

En plena escalada, Trump volvió a reforzar sus advertencias al régimen. “Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá”, arremetió el mandatario estadounidense.

“Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez pueda suceder algo revolucionario maravilloso, ¿quién sabe?“, marcó luego.