¡Donald Trump: “Una civilización entera va a morir esta noche”!

LA NACION

Horas antes de que se venza el plazo para el ultimátum que le dio al régimen de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, el presidente norteamericano, Donald Trump, lanzó una fuerte amenaza al advertir que “una civilización entera morirá esta noche”, en referencia a los ataques que podría ejecutar Estados Unidos a infraestructura energética y civil iraní en caso de que no se llegue a un acuerdo.

“Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá”, escribió el líder republicano en su cuenta de Truth Social, en momentos en que la guerra en Medio Oriente atraviesa un día crucial.

El mensaje de Trump marca una escalada en su retórica agresiva hacia Teherán, luego de 39 días de guerra, y pareciera allanar el camino para concretar su amenaza de “arrasar” la infraestructura del país con una ofensiva esta noche, aunque aún hay frenéticas negociaciones en curso.

“Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez pueda suceder algo revolucionario maravilloso, ¿quién sabe? Lo descubriremos esta noche, en uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo. 47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán a su fin. ¡Dios bendiga al gran pueblo de Irán!”, añadió el mandatario, que puso como plazo al régimen las 20 (hora de Washington, las 21 en la Argentina) de este martes.

En las últimas horas, Estados Unidos y los mediadores regionales continuaron sus gestiones para lograr un posible alto el fuego de 45 días que podría conducir a un fin de la guerra con Irán. Sin embargo, se lograron escasos avances con los negociadores iraníes, según informaron funcionarios norteamericanos y paquistaníes al tanto del asunto a medios internacionales.